Bisceglie, avviato Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni

È partita il 1° ottobre la settima edizione del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, che coinvolgerà 2.530 Comuni in tutta Italia e circa 1 milione di famiglie. Anche il Comune di Bisceglie è parte attiva in questo processo, attraverso la “Rilevazione da Lista”, che prevede la partecipazione di 1.200 famiglie biscegliesi, selezionate a campione dal Registro Base degli Individui (RBI).

Il Censimento permanente si distingue per la combinazione di rilevazioni campionarie e dati provenienti da fonti amministrative. Questo approccio permette all’Istat di fornire, entro dicembre di ogni anno, dati aggiornati e rappresentativi dell’intera popolazione italiana, non solo a livello nazionale, regionale e comunale, ma anche con una segmentazione più dettagliata, che include quartieri e sezioni di Censimento.

Il Comune di Bisceglie ha attivato il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) presso la sede di Via Prof. M. Terlizzi n. 20, a cui le famiglie possono rivolgersi per assistenza nella compilazione del questionario o per partecipare all’intervista telefonica. Il CCR è attivo nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, dalle 15:00 alle 18:00, ed è contattabile ai numeri: 0802107901, 0802107909, 0802107924.

Fino al 9 dicembre 2024, le famiglie possono compilare il questionario online collegandosi al sito dell’Istat, utilizzando le credenziali ricevute per posta o tramite SPID e CIE. In alternativa, dal 12 novembre 2024, i rilevatori incaricati contatteranno le famiglie non rispondenti o parzialmente rispondenti per completare il Censimento attraverso interviste telefoniche o a domicilio.

La partecipazione al Censimento è obbligatoria e la mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione. La collaborazione delle famiglie è essenziale per garantire la qualità dei dati raccolti, che avranno un impatto diretto su molteplici aspetti della vita comunale, come la distribuzione di servizi pubblici e le normative elettorali.

Il Comune di Bisceglie invita le famiglie coinvolte a collaborare con i rilevatori e il CCR per contribuire alla riuscita di questo importante processo statistico.

La normativa di riferimento è disponibile sul sito ISTAT all’indirizzo: https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/normativa-e-privacy

Al seguente link i nominativi dei rilevatori incaricati per il Censimento 2024: https://www.comune.bisceglie.bt.it/c110003/po/mostra_news.php?id=781&area=H