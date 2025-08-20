Bisceglie compie un nuovo passo verso una città più inclusiva. L’Amministrazione comunale, con uno specifico avviso pubblico, invita imprese, attività commerciali, istituzioni pubbliche e associazioni a partecipare alla creazione di una rete cittadina capace di accogliere e supportare al meglio le persone con disturbo dello spettro autistico.
L’iniziativa rappresenta la fase operativa del protocollo sottoscritto lo scorso 1° ottobre tra il Comune di Bisceglie e la Asl Bt, che ha posto le basi per una sensibilizzazione diffusa e per la costruzione di una comunità consapevole e accogliente.
All’avviso pubblico possono aderire esercizi commerciali, associazioni, parrocchie, istituzioni pubbliche e private, luoghi privati o pubblici aperti alla cittadinanza, che intendano formarsi per migliorare l’accoglienza di utenti e clienti autistici.
Le attività aderenti saranno formate e accompagnate da esperti della Neuropsichiatria infantile e del Centro Territoriale per l’Autismo della Asl Bt, al fine di sviluppare conoscenze di base, buone pratiche di accoglienza e piccoli accorgimenti ambientali per rispondere ai bisogni specifici delle persone con autismo. Il Comune consegnerà un kit di riconoscibilità a ciascun esercizio partecipante e attiverà una mappa speciale della città che indicherà i luoghi “Autism Friendly”, facilmente riconoscibili da cittadini e visitatori.
“Con questo progetto vogliamo costruire una città che non lascia indietro nessuno”, dichiarano l’Assessora alle Politiche Sociali Roberta Rigante e la Consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro. “Le attività commerciali, le istituzioni e i luoghi che aderiranno diventeranno nodi di una rete che renderà Bisceglie un esempio concreto di comunità accogliente, sensibile e inclusiva. Invitiamo tutti a partecipare perché ogni gesto, anche piccolo, può fare una grande differenza nella vita delle persone e delle famiglie che convivono con l’autismo”.
La scadenza per la presentazione delle domande di adesione è fissata a sabato 20 settembre alle ore 12:00. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie nella sezione Avvisi.