Bisceglie Autism Friendly, una rete cittadina capace di accogliere persone con autismo

Bisceglie compie un nuovo passo verso una città più inclusiva. L’Amministrazione comunale, con uno specifico avviso pubblico, invita imprese, attività commerciali, istituzioni pubbliche e associazioni a partecipare alla creazione di una rete cittadina capace di accogliere e supportare al meglio le persone con disturbo dello spettro autistico.

L’iniziativa rappresenta la fase operativa del protocollo sottoscritto lo scorso 1° ottobre tra il Comune di Bisceglie e la Asl Bt, che ha posto le basi per una sensibilizzazione diffusa e per la costruzione di una comunità consapevole e accogliente.

All’avviso pubblico possono aderire esercizi commerciali, associazioni, parrocchie, istituzioni pubbliche e private, luoghi privati o pubblici aperti alla cittadinanza, che intendano formarsi per migliorare l’accoglienza di utenti e clienti autistici.

Le attività aderenti saranno formate e accompagnate da esperti della Neuropsichiatria infantile e del Centro Territoriale per l’Autismo della Asl Bt, al fine di sviluppare conoscenze di base, buone pratiche di accoglienza e piccoli accorgimenti ambientali per rispondere ai bisogni specifici delle persone con autismo. Il Comune consegnerà un kit di riconoscibilità a ciascun esercizio partecipante e attiverà una mappa speciale della città che indicherà i luoghi “Autism Friendly”, facilmente riconoscibili da cittadini e visitatori.

“Con questo progetto vogliamo costruire una città che non lascia indietro nessuno”, dichiarano l’Assessora alle Politiche Sociali Roberta Rigante e la Consigliera comunale Elisabetta Mastrototaro. “Le attività commerciali, le istituzioni e i luoghi che aderiranno diventeranno nodi di una rete che renderà Bisceglie un esempio concreto di comunità accogliente, sensibile e inclusiva. Invitiamo tutti a partecipare perché ogni gesto, anche piccolo, può fare una grande differenza nella vita delle persone e delle famiglie che convivono con l’autismo”.

La scadenza per la presentazione delle domande di adesione è fissata a sabato 20 settembre alle ore 12:00. Tutti i dettagli e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie nella sezione Avvisi.