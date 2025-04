‘Bisceglie Autism Friendly’, un concorso di idee per scuole primarie per la realizzazione del logo

Il Comune di Bisceglie lancia un concorso rivolto agli studenti delle scuole primarie per la creazione del logo ufficiale del progetto ‘Bisceglie Autism Friendly’. Un’iniziativa che rientra nell’accordo siglato tra l’Amministrazione comunale e la ASL BT, per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche legate all’autismo e favorire l’inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico.

Il concorso è aperto alle classi quarte e quinte delle scuole primarie della Città, che potranno partecipare sia singolarmente sia in forma associata, nominando un referente che rappresenti il gruppo.

Il logo dovrà essere originale e di forte impatto visivo, capace di rappresentare i valori del progetto e facilmente riconoscibile. Dovrà inoltre essere versatile e adattabile a diversi supporti comunicativi, dalla carta intestata ai manifesti, dai social media al merchandising. La proposta grafica dovrà includere il nome “Bisceglie Autism Friendly” e potrà essere realizzata in diversi formati, purché rispetti i criteri di originalità, efficacia e attinenza al tema.

Le proposte dovranno essere inviate entro il 16 maggio 2025 tramite posta elettronica certificata all’indirizzo serviziosociale@cert.comune.bisceglie.bt.it, con l’indicazione “Concorso Logo Bisceglie Autism Friendly”. Gli elaborati dovranno essere accompagnati da una descrizione dell’idea creativa che ne spieghi il significato.

Una commissione di esperti, nominata dal Comune, valuterà le proposte in base a criteri di creatività, forza comunicativa e coerenza con le finalità del progetto. Il logo vincitore sarà adottato ufficialmente come simbolo del progetto e il suo autore riceverà un attestato di merito, oltre a un premio in buoni libro del valore di 250 euro da utilizzare presso i partner del progetto.

Il regolamento completo del concorso di idee è disponibile sul sito ufficiale del Comune di Bisceglie. Per ulteriori informazioni, gli interessati possono contattare il Servizio Sociale Comunale al numero 080 3950297 o scrivere all’indirizzo e-mail serviziosociale@comune.bisceglie.bt.it.