“Bisceglie Autism Friendly”: scelto logo ufficiale realizzato dagli alunni del Don Uva-Battisti-Ferraris

È stato selezionato il logo che rappresenterà ufficialmente il progetto “Bisceglie Autism Friendly”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bisceglie in collaborazione con la ASL BT per promuovere inclusione e consapevolezza sul disturbo dello spettro autistico. A firmarlo sono stati gli studenti delle classi V B, V C e V D dell’Istituto Comprensivo “Don Uva – Battisti – Ferraris (Cosmai)”, guidati dall’insegnante Leonardo Povia e dalla dirigente scolastica Valentina De Gennaro.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella mattinata di odierna alle Vecchie Segherie Mastrototaro, alla presenza di tutte le classi partecipanti. Il lavoro vincitore è stato apprezzato per la capacità di trasmettere in modo chiaro, simbolico ed emozionale i valori chiave del progetto: inclusione, accoglienza, empatia e rispetto per le diversità.

Il logo rappresenta un cuore formato da mattoni, metafora della solidità e dell’ospitalità della comunità biscegliese. Al centro campeggia un puzzle colorato — blu, rosso, giallo e verde — che richiama il simbolo universale dell’autismo, dove ogni pezzo differente contribuisce a completare un disegno armonico, valorizzando la ricchezza della diversità.

“Siamo orgogliosi della partecipazione e della sensibilità dimostrata dai nostri giovani – ha dichiarato il Sindaco Angelantonio Angarano –. La loro visione autentica dell’inclusione rappresenta un grande insegnamento per tutti noi. ‘Bisceglie Autism Friendly’ è un impegno concreto per costruire una città sempre più aperta, consapevole e solidale”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Roberta Rigante e dei consiglieri comunali Elisabetta Mastrototaro e Giuseppe Torchetti, promotori dell’iniziativa: “Abbiamo visto con quanta attenzione e creatività i bambini hanno affrontato questo percorso. Ringraziamo tutte le scuole partecipanti, i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie, la ASL BT e in particolare la dott.ssa Floriana Spadavecchia del Family Lab. Questo è solo l’inizio di un cammino che coinvolgerà tutta la città”.

Al concorso di idee hanno preso parte numerose classi cittadine: IV B, IV C, IV D, IV E, IV F, IV G, V A e V C del I Circolo “De Amicis”; IV B, IV C, V A, V C e V D del II Circolo “Caputi”; e V A, V B, V C dell’Istituto “Don Uva – Battisti – Ferraris (Cosmai)”, vincitore della competizione.

Il logo premiato accompagnerà da oggi in avanti tutte le iniziative legate al progetto “Bisceglie Autism Friendly”, diventando un simbolo visibile e tangibile dell’impegno della città verso un futuro più inclusivo.