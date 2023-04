Bisceglie Approdi, oggi la presentazione del progetto MeteorSharing

Oggi, presso la darsena di nord-ovest di Bisceglie Approdi (via della Libertà, 1), dalle 10:00 alle 12:00, ci sarà la presentazione del progetto MeteorSharing, che permetterà a chiunque di andare in barca a vela, soprattutto a chi si trova in condizioni difficili economicamente o socialmente, oltre a chi vorrebbe fare della vela l’occasione per girare i posti più belli d’Italia.

Il presidente di MeteorSharing Italia Alberto Tuchtan, già campione italiano di classe Meteor (monotipo approvato FIV e barca di classe più diffusa in Italia), presenterà il progetto e rappresenterà il gemellaggio con la Città di Venezia. Questo anche grazie alla collaborazione stretta con Bisceglie Approdi guidata dall’Amministratore Unico Nicola Rutigliano.

“La partecipazione è stata estesa a tutte le associazioni veliche della città e alle 12:00 ci troveremo per augurare buon vento all’iniziativa oltre che essere occasione per scambiarci gli auguri Pasquali”, scrivono gli organizzatori.