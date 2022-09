Bisceglie Approdi Marina Resort vince il premio sicurezza ai Blue Marina Awards 2022

Spicca la presenza di Bisceglie Approdi Spa nel ristretto novero di eccellenze premiate al Salone Nautico di Genova in occasione dei “Blue Marina Awards”. Si tratta di riconoscimenti da assegnare annualmente ai porti e approdi turistici italiani più meritevoli nella gestione e nello sviluppo delle loro strutture dal punto di vista della sostenibilità, sicurezza, innovazione e accoglienza turistica.

Nel corso della cerimonia tenutasi ieri nello stand di Assonautica, l’amministratore unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, ha ricevuto il “Blue Marina Awards” per il segmento “sicurezza”, elemento imprescindibile in un luogo che è centro di ricettività di eccellenza alla portata di tutti. Il premio è stato consegnato all’Ingegner Rutigliano da Pino Piscitelli, Business Development di LinearIT, un digital integrator che usa la tecnologia per innovare, semplificare e monitorare in sicurezza i processi, le azioni e le soluzioni.

“Sono tanti gli obiettivi raggiunti nei miei primi due anni di amministrazione della Bisceglie Approdi, ma ricevere il Blue Marina Awards quale primo “porto sicuro” in Italia è certamente il riconoscimento che mi rende più orgoglioso – ha commentato Rutigliano -. Durante questo intenso biennio abbiamo attivato un progetto di riqualificazione totale del porto investendo tante risorse ed intercettando importanti finanziamenti proprio nell’ambito della sicurezza. Più in generale abbiamo dato il via ad una serie di procedure per qualificare la nostra struttura sotto molteplici aspetti ponendo crescente attenzione anche ai temi della sostenibilità, dell’ambiente e di tutti i parametri qualitativi che consentono ai Marina di diventare centri attrattivi per il turismo e soprattutto per lo sviluppo del territorio. Non è un caso se il nostro porto turistico sia diventato negli ultimi anni un autentico punto di riferimento per manifestazioni e iniziative di carattere sociale e culturale. Intendiamo promuovere con ulteriore energia il turismo esperienziale e di certo questo riconoscimento indica che stiamo percorrendo la giusta rotta. L’obiettivo prioritario per il 2023 è qualificare la società che rappresento con la certificazione integrata ISO in materia di ambiente, sicurezza e qualità. Continueremo a lavorare con passione ed entusiasmo per la crescita del nostro porto”.