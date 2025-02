Bisceglie alla BIT di Milano, Carriera: “Occasione per valorizzare territorio, tradizione ed eccellenze”

Bisceglie protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano. Una occasione per valorizzare il territorio, le sue tradizioni e le sue eccellenze gastronomiche, portando sotto i riflettori un importante patrimonio.

“Grazie all’impegno di Confcommercio Bisceglie, con la partecipazione di una qualificata rappresentanza di Assolocali guidata da Andrea Ferrante e con la straordinaria organizzazione curata da Giuseppe Frizzale per Cooking Solution, abbiamo presentato con orgoglio tre prodotti simbolo della nostra identità e della nostra storia – spiega Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – : U cucùe (la focaccia di Bisceglie), icona della tradizione gastronomica locale, un prodotto da forno dal sapore autentico e genuino, il panvinesco, dolce antico che racchiude il gusto e la memoria delle nostre radici contadine, il Sospiro di Bisceglie, il celebre dolce della nostra città, simbolo della pasticceria biscegliese”.

“A testimonianza della forte volontà di promuovere la città – continua la nota – su scenari nazionali e internazionali, alla BIT di Milano era presente il sindaco Angelantonio Angarano, segno di quanto l’amministrazione comunale di Bisceglie creda nel valore strategico del turismo e della promozione del territorio, investendo in una visione chiara e ambiziosa di sviluppo economico e culturale. Insieme a lui, a rafforzare questa missione, gli assessori Onofrio Musco, Maurizio Di Pinto e Loredana Bianco, il consigliere Michele De Noia, e Vittorio Fata, presidente del Consiglio Comunale di Bisceglie, che hanno sostenuto l’iniziativa con la consapevolezza che solo con una forte sinergia tra pubblico e privato si possono raggiungere traguardi importanti. Presente anche Vincenzo De Feudis, past president della Pro Loco Bisceglie e capo della delegazione Unpli Peucetia Nord oltre che Consigliere Regionale UNPLI Puglia, a testimonianza dell’importanza del coinvolgimento delle associazioni nella valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della città. Un contributo fondamentale è stato dato da Katia Todisco, punto di riferimento delle tante iniziative che Confcommercio Bisceglie organizza per promuovere lo sviluppo culturale ed economico della città. La sua costante presenza e il suo impegno rappresentano un valore aggiunto per tutte le attività di promozione e valorizzazione del nostro territorio”.

“Partecipare alla BIT di Milano con una rappresentanza qualificata del nostro territorio significa promuovere Bisceglie in un contesto internazionale, dando risalto alle nostre eccellenze e creando nuove opportunità per la crescita economica e turistica. Questa iniziativa dimostra ancora una volta che solo con un vero gioco di squadra tra istituzioni, associazioni e imprese si possono raggiungere traguardi importanti. Bisceglie ha tutte le carte in regola per essere una destinazione attrattiva e competitiva, e noi continueremo a lavorare con passione e determinazione per valorizzarla al meglio”.

“La BIT di Milano – sostiene Carriera – non è solo una vetrina, ma un’opportunità concreta per costruire il futuro di Bisceglie. Incontrare operatori del settore, far conoscere i nostri prodotti tipici e creare nuove connessioni significa investire in una crescita turistica ed economica sempre più solida e consapevole”.

“Siamo davvero contenti e, non lo nascondo, emozionati per aver portato Bisceglie e i suoi sapori ai massimi livelli internazionali – spiega Giuseppe Frizzale, Cooking Solution e coordinatore dell’area food per la città di Bisceglie nello stand della Regione Puglia – . Grazie alla Bit per averci ospitato, alla città di Bisceglie che crede nelle peculiarità gastronomiche del territorio e a Confcommercio per il costante supporto. Siamo già al lavoro per nuovi appuntamenti di ampio respiro”.