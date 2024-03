Bisceglie, al via trattamento fitosanitario delle querce / DETTAGLI

Il Comune di Bisceglie annuncia nuovi interventi per il trattamento fitosanitario delle querce al fine di debellare i parassiti e far ripartire la nuova vegetazione. Si chiede pertanto ai cittadini, nelle notti tra il 7 e l’8 marzo e tra il 21 e il 22 marzo, di chiudere porte e finestre e di evitare di lasciare derrate alimentari all’esterno delle abitazioni.

Questi trattamenti, che avverranno tra l’una e le quattro del mattino, si affiancano agli interventi in corso per salvaguardare il verde pubblico come la potatura di quasi 500 querce e la piantumazione di nuovi alberi davanti alla scuola primaria Edmondo De Amicis ed in piazza don Lorenzo Milani, cui ne seguiranno altre.

“I trattamenti fitosanitari in programma l’8 e il 22 marzo rientrano in un’ampia programmazione di interventi per il verde pubblico, per il decoro della Città e per il benessere dei cittadini. Potature, nuove piantumazioni, azioni di protezione degli alberi e delle piante già presenti sul territorio sono in corso in tutti i quartieri della città. Tra le altre cose, entro poche settimane, pianteremo alberi di mandaranci su via Aldo Moro e continueremo con nuove piantumazioni per rendere la nostra Bisceglie più accogliente e a misura di cittadino”, spiegano il Sindaco Angelantonio Angarano e l’Assessora Angela Monterisi.