Bisceglie aderisce all’Earth Hour, luci spente in alcuni luoghi della città

Bisceglie aderisce all’Earth Hour, l’Ora della Terra, l‘evento globale del WWF che dal 2007 unisce le persone in tutto il mondo invitandole a spegnere le luci per un’ora.

Sabato 25 marzo dalle 20:30 alle 21:30, in contemporanea mondiale, resterà spenta l’illuminazione esterna di Palazzo di Città e saranno spente le luci del porto turistico-marina resort Bisceglie Approdi, sia darsena centrale che di nord ovest. Nell’occasione alle ore 20 ci sarà anche una liberazione di tartarughe in notturna, con la collaborazione del Centro Recupero Tartarughe Marine – WWF di Molfetta. La facciata di Palazzo San Domenico resterà spenta anche domenica nella medesima fascia oraria.

Unanime condivisione dell’iniziativa è stata espressa dal Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e dall’Amministratore Unico di Bisceglie Approdi, Nicola Rutigliano, che ci hanno tenuto a ringraziare Pasquale Salvemini, responsabile del Centro Recupero Tartarughe Marine – WWF di Molfetta, e hanno lanciato un appello alla Cittadinanza: “Partecipiamo attivamente all’Earth Hour impegnandoci tutti a spegnere le luci per un’ora, un gesto simbolico per sensibilizzare sul tema del contrasto all’inquinamento e mostrare quanto, insieme, possiamo fare tanto per salvaguardare il pianeta”.