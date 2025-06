Bisceglie aderisce alla campagna “R1PUD1A” di Emergency

Anche Bisceglie aderisce a R1PUD1A, la campagna nazionale di Emergency che chiama i Comuni italiani a schierarsi simbolicamente, ma concretamente, contro ogni forma di guerra, riaffermando il principio sancito dall’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.

Martedì 17 giugno alle ore 18.00, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, sarà presentata l’iniziativa e mostrato lo striscione che sarà affisso dal Comune di Bisceglie, alla presenza del Sindaco Angelantonio Angarano, degli assessori e dei consiglieri comunali, delle associazioni e dei cittadini, insieme a Flavio Luperto, coordinatore volontari Emergency area Puglia.

L’adesione dell’Amministrazione comunale vuole essere un messaggio chiaro e forte di condanna di ogni conflitto e un appello a favore della pace, dei diritti umani e della giustizia fra le nazioni.

“In un tempo in cui la guerra continua a insanguinare tante aree del mondo, da Gaza all’Ucraina fino al conflitto tra Israele e Iran, riaffermare con forza il ripudio di ogni conflitto e promuovere il valore della pace è un dovere morale e civile. La Comunità biscegliese ha più volte testimoniato pubblicamente questo impegno, scendendo in piazza per manifestare contro la guerra e per chiedere il cessate il fuoco nei teatri di crisi. Anche in Consiglio comunale, abbiamo ribadito in più occasioni una posizione chiara e ferma, come per Gaza, a favore della pace, della diplomazia e del dialogo fra i popoli. Aderire a questa iniziativa di Emergency significa dare continuità a questo percorso e ribadire i valori di solidarietà e giustizia che guidano l’azione istituzionale della nostra Città”, sottolinea il Sindaco Angelantonio Angarano.