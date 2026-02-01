Bisceglie aderisce a Giornata nazionale delle Vittime Civili delle Guerre: “Stop alle bombe sui civili”

Il Comune di Bisceglie aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, in programma oggi 1° febbraio, unendosi alle istituzioni e ai Comuni di tutta Italia nel sostenere l’appello “Stop alle bombe sui civili”.

La ricorrenza rappresenta un momento di memoria e riflessione dedicato alle vittime innocenti di tutte le guerre e, allo stesso tempo, un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto drammatico che i conflitti armati continuano ad avere sulle popolazioni civili. In un contesto internazionale segnato dall’intensificarsi delle violenze, ribadire la necessità di proteggere i civili appare oggi più urgente che mai.

I dati più recenti delineano uno scenario allarmante: nel mondo sono attualmente in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale. L’impiego di armi esplosive in aree urbane provoca conseguenze devastanti, con il 90% delle vittime costituito da civili, spesso colpiti da ferite gravissime e traumi psicologici duraturi. Nel solo 2024, le vittime civili causate da armi esplosive sono state 59.524, tra cui 8.370 bambini.

In questo quadro, l’amministrazione comunale di Bisceglie accoglie con convinzione l’invito dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra e dell’ANCI ad aderire alla campagna nazionale, riaffermando i valori della pace, della tutela dei diritti umani e del rispetto del diritto internazionale umanitario.

La città custodisce anche il ricordo di chi ha perso la vita nei teatri di guerra: Carlo De Trizio, caduto a Nassiriya nel 2006, e Pierdavide De Cillis, morto a Herat nel 2010. A loro, come a tutte le vittime dei conflitti, è dedicato il pensiero della comunità in questa giornata di memoria.

Per testimoniare simbolicamente la propria adesione, nella serata del 1° febbraio il Palazzo di Città sarà illuminato di blu, come segno di partecipazione e come appello alla comunità internazionale affinché sia sempre garantita la protezione dei civili nei conflitti armati.