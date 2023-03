Bisceglie aderisce a Giornata della memoria e impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia

Anche Bisceglie aderisce alla Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che, istituita con una apposita legge dallo Stato Italiano in riconoscimento del valore morale e umano del progetto avviato da Libera, ogni anno si celebra il 21 marzo, primo giorno di primavera.

L’Istituto di Istruzione secondaria superiore “Sergio Cosmai”, in collaborazione con il Comune di Bisceglie e l’IISS “Giacinto Dell’Olio”, ha organizzato una grande marcia della legalità. Originariamente prevista proprio per il 21 marzo, la manifestazione, che coinvolgerà tutte le scuole cittadine, è stata spostata a venerdì 24 marzo a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste. Il corteo partirà alle ore 10 dall’Isola della legalità (incrocio via Giuliani – via Fragata) e proseguirà per via San Martino, via Veneto, via Aldo Moro. zona pedonale, via Dandolo per poi giungere in Piazza Vittorio Emanuele II, zona monumento ai Caduti, dove si ricongiungeranno tutte le scuole e si terranno gli interventi istituzionali delle Autorità, tra i quali quello del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano; della Dirigente scolastica del “Sergio Cosmai”, prof.ssa Maura Iannelli e dei referenti degli istituti scolastici partecipanti. Durante la marcia saranno letti i nomi e cognomi delle vittime innocenti di mafia.

Vista l’importanza e il significato della manifestazione, si invita tutta la cittadinanza biscegliese a condividere questo momento così rilevante dal punto di vista civico.

Resta confermato invece nella giornata di oggi, martedì 21 marzo, alle ore 17 all’auditorium dell’IISS “Sergio Cosmai”, in via Gandhi 1, a Bisceglie, il concerto “Accordi di Primavera” che vedrà esibirsi l’Associazione culturale “I Fiati” in ricordo delle vittime di mafia. L’evento è organizzato dall’IISS Cosmai con il patrocinio del Comune di Bisceglie e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri.