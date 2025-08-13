Bisceglie accoglie delegazione neozelandese: eseguita la celebre haka in sala consiliare / VIDEO

Un incontro dal forte valore culturale e umano ha animato la sala consiliare di Bisceglie, dove 25 visitatori neozelandesi hanno fatto tappa durante il loro tour della città, apprezzandone le bellezze e l’ospitalità. La delegazione ha condiviso con i presenti la ricchezza della cultura Maori, attraverso racconti, canti e danze tradizionali, oltre agli autentici saluti rituali che hanno trasmesso un profondo senso di appartenenza e identità.

La mattinata ha raggiunto il suo apice con l’esecuzione della celebre haka, resa ancora più suggestiva dalla vicinanza e dall’intensità emotiva che ha coinvolto tutti i presenti. Un momento che resterà impresso nella memoria per l’energia e la forza espressiva sprigionate dalla danza guerriera.

In un clima di reciproca curiosità e rispetto, anche la comunità biscegliese ha raccontato la propria storia, le tradizioni e le radici culturali, creando un ponte ideale tra due mondi apparentemente lontani ma uniti dalla volontà di conoscersi.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dal Sindaco Angelantonio Angarano a Gaetano Sciascia, promotore dell’iniziativa che ha reso possibile questo memorabile incontro.