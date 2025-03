Bisceglie abbraccia Fiammetta Borsellino per un incontro messaggio di legalità / VIDEO

L’auditorium “don Pierino Arcieri” di Epass gremito ha accolto ieri sera Fiammetta Borsellino per l’incontro “Paolo Borsellino oggi”. L’evento, organizzato dal Comune di Bisceglie nell’ambito delle iniziative per il 40esimo anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, ha offerto un’occasione per ascoltare il racconto personale e intimo di una figlia che, da anni, porta avanti con determinazione il messaggio di legalità, giustizia e ricerca della verità lasciato dal padre.

Fiammetta Borsellino ha condiviso con il pubblico un ritratto inedito del magistrato, andando oltre l’icona dell’eroe antimafia per restituire l’immagine di un uomo profondamente legato alla sua famiglia, con passioni, paure e sogni. Il suo racconto, moderato dai professori Franco Papagni e Raffaele Tatulli, ha toccato il cuore dei presenti, in particolare dei tanti studenti che hanno partecipato con attenzione e coinvolgimento, dimostrando che il seme della legalità continua a germogliare nelle nuove generazioni. Gli interventi degli studenti hanno anche arricchito la serata, a cui ha partecipato anche la famiglia di Sergio Cosmai.

Nel corso della serata è stato proiettato in anteprima nazionale il cortometraggio “Notti d’estate” di Riccardo Cannella, un’opera che restituisce un’immagine intima di Paolo Borsellino, mostrandolo in una Palermo notturna che per troppo tempo gli è stata negata. Un viaggio dentro le emozioni e i silenzi della notte, accompagnato dalla canzone scritta da Davide Carabellese, che, presente in sala, ha raccontato la genesi del progetto e l’intento di restituire un ritratto più umano di Paolo Borsellino.

“È stata una serata straordinaria”, ha commentato il sindaco Angelantonio Angarano. “La testimonianza di Fiammetta Borsellino e l’emozione nel ricordare Sergio Cosmai hanno lasciato un segno profondo. La sala era stracolma, soprattutto di giovani e giovanissimi, che non solo hanno partecipato, ma si sono lasciati coinvolgere dai racconti. Una dimostrazione bellissima di come fare memoria oggi sia fondamentale, uno strumento essenziale per continuare a combattere le mafie, le ingiustizie e la criminalità”.