Bisceglie, 250mila euro da Ministero Interno per implementazione videosorveglianza

Con una candidatura formulata nel 2022, Bisceglie ha ottenuto 250mila euro dal Ministero dell’Interno per l’implementazione della videosorveglianza. Ad annunciarlo è il sindaco Angelantonio Angarano: “Piovono ancora finanziamenti sulla nostra Città. È la dimostrazione, ancora una volta, che abbiamo seminato bene, tanto che continuiamo a raccogliere i frutti del nostro lavoro”.

“Potremo installare altre 25 telecamere, delle quali 14 serviranno a coprire le aree artigianali di via Imbriani e via Ruvo e le principali vie di accesso e uscita della Città, con un moderno e tecnologico sistema che prevede anche il rilevamento dei veicoli e la lettura delle targhe dei mezzi che vi transitano. “Le altre 11 telecamere saranno installate nella zona 167, nell’area mercatale di via San Martino e al Dolmen La Chianca”, spiega il primo cittadino.

“Il finanziamento servirà inoltre a potenziare software e collegamento wifi per ottimizzare la trasmissione delle immagini al comando di Polizia Locale. Tutto ciò significa assicurare concretamente maggiore controllo della Città in aree sensibili, con attenzione anche alle imprese e, per la prima volta, al nostro monumento megalitico più prezioso e famoso nel mondo. Maggiore videosorveglianza consente inoltre ulteriore supporto alle forze dell’ordine, quotidianamente impegnate per garantire ordine e sicurezza pubblica. Un ringraziamento va al Comandante della Polizia Locale, Dott. Michele Dell’Olio, e ai funzionari che con lui hanno curato il progetto finanziato dal Ministero”, conclude Angarano.