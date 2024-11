Bilancio positivo per Calici nel Borgo Antico: “Bisceglie meta turistica anche a novembre”

È stata un’edizione di grandissimo successo e largo apprezzamento quella di Calici nel Borgo Antico appena conclusasi. Tantissimi turisti hanno visitato il centro storico biscegliese nelle tre serate della manifestazione: una vera e propria festa all’insegna dei migliori vini pugliesi, impreziosita dalla presenza di numerosi artisti di strada provenienti da tutta Italia e dalla musica live di giovani band e talenti locali. Un evento che ha permesso a Bisceglie di spiccare tra le città pugliesi più frequentate in questo primo fine settimana di novembre e a ristoranti, alberghi e negozi cittadini di lavorare come in nessun altro weekend dell’anno. Un successo reso possibile dalla proficua sinergia messa in atto da Associazione “Borgo Antico”, organizzatrice dell’evento, con Confcommercio, Assolocali e Mercati in Città, creando così una collaborazione realmente utile e incisiva tra strutture ricettive, attività commerciali e di ristorazione.

«Calici nel Borgo Antico ha superato le aspettative, raggiungendo risultati importanti sia per l’eccezionale partecipazione di pubblico, sia per il lavoro che ha visto impegnati i commercianti e gli addetti alla ristorazione del centro storico. Le attività aderenti a Confcommercio Bisceglie hanno avuto un ruolo fondamentale anche in questa edizione, omaggiando i loro clienti con buoni sconto in seguito ad acquisti effettuati presso i loro locali. Grazie dunque a tutte le attività coinvolte e ai commercianti del centro storico che hanno mostrato grande spirito di servizio nei giorni dell’iniziativa», dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie, commentando l’edizione 2024 di Calici nel Borgo Antico.

«Iniziative come quella di Calici nel Borgo Antico sono quelle di cui una città come Bisceglie e i suoi commercianti hanno bisogno, specialmente in un’ottica di destagionalizzazione. Tutti i ristoratori del centro storico, con grande impegno e passione, hanno lavorato alla buona riuscita di questo evento. Ciascuno presso la propria attività ha proposto al pubblico un assaggio di alcune delle più gustose specialità della sua cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali», aggiunge Andrea Ferrante, presidente di Assolocali.

L’Associazione Borgo Antico, ringraziando tutti i partecipanti, i volontari e le persone che hanno contribuito a questa edizione, danno appuntamento al prossimo anno per Calici nel Borgo Antico 2025.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.