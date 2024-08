BiComix, oggi prima giornata di festival con oltre trenta ospiti, musica e disegno dal vivo

Dopo l’affollatissima serata di anteprima con Ratigher e la lezione sul fumetto giapponese sapientemente condotta da Vincenzo Filosa, entra finalmente nel vivo la quinta edizione del festival del fumetto BiComix, organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico. Un’edizione raddoppiata nelle dimensioni che animerà tutta la zona del Porto Turistico con una nuovissima area destinata ai concerti, alle attività ludiche e ai cosplayer, che si aggiunge a quella dedicata interamente al fumetto e agli artisti ospiti. Imponente il programma delle iniziative, che porterà nella città pugliese alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama fumettistico italiano come Simone Pace, Dottor Pira, Ratigher, Maicol&Mirco, Vincenzo Filosa, Eliana Albertini, Giulia Cellino, Martina Sarritzu, Spugna, Martoz, Pablo Cammello, Lorenzo Palloni, Lorenzo La Neve, Marco Taddei e tanti altri, insieme a realtà coraggiose e innovative come quelle de La Revue Dessinée, rivista di giornalismo a fumetti, Mammaiuto, Bad Moon Rising Production, Trincea Ibiza, Sputnik Press e a case editrici affermate come Coconino Press, Edizioni BD e HollowPress.

Il festival prenderà il via invece già dalle ore 17, per proseguire fino a mezzanotte con un fitto calendario di talk, attività live, sfilate cosplay, sessioni di giochi da tavolo e giochi di ruolo. Il programma delle talk sarà aperto dagli autori de La Revue Dessinée Italia, che presenteranno in anteprima nazionale il decimo numero della principale rivista di giornalismo a fumetti in Italia. Tra i temi trattati in questo nuovo numero: il mercato degli stupefacenti, l’inquinamento dell’aria, metodi di educazione alternativa e le conseguenze dell’infotainment. Le conversazioni proseguiranno poi con i fumettisti del collettivo BMR Production e a seguire Vincenzo Filosa, Simone Pace, Lorenzo La Neve e il team di Hollow Press.

Sulla darsena centrale si segnala la sfilata cosplay per bambini alle ore 19.30. Finale scoppiettante di serata quando sul main stage di via Nazario Sauro, alle ore 22.00, decine di artisti si alterneranno sul palco per disegnare dal vivo, ispirati dalla musica anni ’80 di Dj Violet Tear.

Tra le novità dell’edizione 2024, la nuova Self-Island gestita dal Collettivo Ka-Pow: una zona del festival che ospiterà giovani artisti e collettivi indipendenti, selezionati attraverso una call pubblica che ha riscosso grande successo negli scorsi mesi, con decine di candidature arrivate da tutta Italia. Ad essa sarà affiancata la tradizionale Artist Harbor, coordinata da Sara Torre di Momiji, dedicata ai talenti locali nel campo dell’illustrazione e dell’artigianato. Raddoppiato anche il programma dei workshop per bambini e adulti, che si svolgeranno il sabato e la domenica mattina e che coinvolgeranno direttamente alcuni degli ospiti del festival nelle vesti di tutor.

BiComix è organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico, con il supporto di Confcommercio Bisceglie e Gal – Ponte Lama, con il patrocinio di Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e PACT – Polo Arti Cultura e Turismo, Provincia Bat e Rai Puglia.