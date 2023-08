BiComix, oggi prima giornata di festival con il concerto de Le Stelle di Hokuto

Dopo la serata di anteprima dedicata al mitico Lupo Alberto, che ha visto dialogare il maestro Silver, leggendario creatore del “lupastro” blu, con Lorenzo La Neve, curatore del nuovo restyling della testata, il BiComix entra nel vivo con la prima giornata di fiera. Il festival del fumetto, organizzato da Associazione Urca, in collaborazione con Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Maison Studio, vi aspetta sul Porto Turistico di Bisceglie dalle ore 17 alle ore 23.

Presenti in fiera alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama fumettistico italiano come Yi Yang, Maicol&Mirco, Eliana Albertini, Lorenzo Palloni, Jioke, Giusy Gallizia, Maurizio Lacavalla, Stefano Nardella, Vincenzo Bizzarri e Andrea Dentuto, ma anche realtà editoriali coraggiose e innovative come quelle de La Revue Dessinée (rivista di giornalismo a fumetti), della Nuova Editoria Organizzata e del collettivo indipendente Mammaiuto.

Attesissimo l’appuntamento delle ore 21.30 con il concerto della band Le Stelle di Hokuto, che eseguirà dal vivo alcune delle sigle dei più celebri e amati cartoni animati, da cantare a squarciagola. In fiera sarà allestita anche un’area dedicata ai giochi da tavolo e ai giochi di carte, oltre a spazi dedicati al k-pop.

La presenza de Gli Audaci, divulgatori esperti della nona arte, permetterà, inoltre, di approfondire con gli ospiti del BiComix alcune tematiche specifiche e collaterali rispetto alle opere che saranno presentate in quei giorni, attraverso una serie di appuntamenti paralleli che sarà possibile seguire anche online.

Programma completo su www.bicomix.it

