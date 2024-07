Biciliae organizza la pedalata inclusiva per le strade di Bisceglie

Lo sport è una delle forme di inclusione più potenti che ci siano e l’inclusione è l’unità di misura della civiltà delle persone! A modo nostro, abbiamo voluto collaborare con la Polisportiva Cavallaro affinché una passeggiata in bicicletta potesse diventare un momento di incontro, allegria, condivisione e amicizia: la pedalata inclusiva.

L’appuntamento con la pedalata inclusiva è sabato 6 luglio, raduno alle ore 18 in piazza margherita (Teatro Garibaldi) a Bisceglie.

Il gruppo in bicicletta partirà alle ore 18.15. “Pedaleremo insieme per le strade della nostra città – si legge nella nota di Biciliae – per raggiungere la sede dell’associazione Controcorrente in via Crosta, dove ci sarà un piccolo rinfresco. Rientro previsto alle ore 21.00 circa. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti, grandi e piccini”.

La partecipazione all’evento è APERTA A TUTTI ed è GRATUITA.

CONTROLLATE la vostra bici in anticipo!