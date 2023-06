Biciclettata al Tramonto, Confcommercio Bisceglie tra i partner dell’organizzazione

Confcommercio Bisceglie sarà partner di una iniziativa tra sport, solidarietà e ambiente martedì 27 giugno.

L’associazione di categoria, infatti, ha sposato l’idea della Scuola di Ciclismo Asd Ludobike Racing Team di organizzare un evento non competitivo e adatto a tutti, dai più piccoli alle famiglie: “Biciclettata al Tramonto”.

L’evento si avvale del patrocinio della Città di Bisceglie, della collaborazione dell’associazione di promozione sociale Sarah, impegnata nel sostegno psicologico e legale alle donne che subiscono violenze, dell’Asd Baywatch e della Pro Loco Unpli di Bisceglie.

Ritrovo alle 18 nell’area polifunzionale di via san Martino. Partenza prevista alle 19. Il “via” sarà dato da Katia Todisco, in rappresentanza di Confcommercio Bisceglie.

«Ci fa sempre piacere partecipare e condividere con le realtà associative locali eventi che mirano alla sostenibilità ambientale e alla promozione delle bellezze della nostra città come il lungomare – sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie –. Sport, natura, socialità, benessere sono temi che stanno a cuore alla nostra associazione di categoria; infatti, non è la prima volta che ci troviamo a cooperare con la scuola Ludobike, sempre molto sensibile a tematiche legate al movimento, al rispetto, alla solidarietà e al coinvolgimento giovanile».

«Una bella iniziativa della quale Confcommercio Bisceglie sposa finalità e obiettivi come la promozione del wellness, della convivialità e della riscoperta del nostro territorio – sostiene Katia Todisco –. Complimenti agli ideatori per l’idea e grazie tutte coloro e a tutti coloro che intenderanno prendervi parte».

Percorso: dopo aver attraversato in bicicletta tutto il lungomare di Ponente ed essere risaliti per via Luigi Di Molfetta, i partecipanti concluderanno la serata al Lido Tuka dove ci sarà spazio per intrattenimento musicale e degustazioni.

Iscrizioni attive presso il Bike Park in via Bartolomeo Colangelo oppure via mail all’indirizzo asdludobike@libero.it