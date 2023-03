Benemerenze civiche a personalità illustri della città, al “don Sturzo” la cerimonia di consegna

Questa sera, sabato 4 marzo alle ore 18 al teatro comunale Don Luigi Sturzo, all’interno dei plessi scolastici Battisti-Ferraris, si terrà la prima cerimonia di consegna di civiche benemerenze (concesse con delibere di giunta del 5 aprile 2022) a personalità biscegliesi che si sono distinte nella loro vita e nel loro lavoro, dando lustro alla Città.

Il Sindaco Angelantonio Angarano conferirà i riconoscimenti a: Antonio Caggianelli (alla memoria), affermato coreografo e ballerino scomparso in un tragico incidente in Arabia Saudita; don Mauro Cozzoli, Professore di Teologia Morale nella Pontificia Università Lateranense e Canonico dell’Arcibasilica Papale di San Giovanni in Laterano; Elena Di Liddo, campionessa di nuoto della Nazionale italiana; padre Leonardo Di Pinto (alla memoria), frate molto amato per le sue qualità umane e spirituali; Luigi Palmiotti, pluriaccademico, massimo esperto in Archeologia e presidente dell’Archeoclub Bisceglie; Girolamo Pedone, stimato imprenditore nel campo della ferramenta e dei casalinghi; Gen. Pasquale Preziosa già Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare; Vincenzo Rossi (alla memoria), storico imprenditore del settore edile.

“Intendiamo rendere stabile questa cerimonia”, ha sottolineato il Sindaco Angarano, “perché riteniamo giusto riconoscere, con questi e i futuri conferimenti, i meriti dei nostri illustri e valenti concittadini che incarnano i valori più nobili della nostra Cittadinanza, con un accorato pensiero anche a chi ci guarda dall’alto. A loro va la nostra sentita ammirazione e gratitudine. Così Bisceglie rende onore a suoi ‘Figli’ che si sono distinti con impegno, talento, professionalità, condotta specchiata nella loro vita e nella loro carriera, tanto da contribuire a rendere grande il nome della nostra Città e da essere luminoso esempio per la Comunità”.

Durante la cerimonia organizzata dal Comune di Bisceglie sono previsti gli interventi musicali a cura del Maestro Angelarosa Graziani, del tenore Sokol Preka Gjergji e della voce pop Cindy Gjergji. Presenta la serata il giornalista Francesco Brescia. La cittadinanza è invitata a partecipare.

“Siamo molto contenti che, tra le diverse e tutte meritevoli personalità che saranno destinatari delle benemerenze, vi siano due illustri personalità biscegliesi che hanno scritto pagine importantissime della storia imprenditoriale del territorio – dichiara Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie – Vale a dire il Cavalier Rossi, indimenticata figura del mondo edile del territorio, attivo anche nel sociale, e il Cavalier Pedone, ancora oggi, con i suoi figli uno dei più validi e ferrei sostenitori delle finalità dell’operato sindacale di Confcommercio Bisceglie e del suo rilevante ruolo di sostegno e ausilio alle attività commerciali della città. Saremo presenti alla cerimonia per rimarcare la gratitudine di Confcommercio Bisceglie a due figure di spicco del panorama imprenditoriale cittadino, lungimiranti e innamorati della città, ma anche nei confronti di personalità che hanno portato il nome della città in giro per il mondo ottenendo risultati, nei loro ambiti di pertinenza, di grande rilievo e largamente degni di menzione”, conclude il numero uno di Confcommercio Bisceglie.