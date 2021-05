Bebe Vio mostra a bambino biscegliese come utilizzare la protesi mioelettrica / VIDEO

La campionessa di scherma Bebe Vio mostra a Domenico Monopoli, bambino biscegliese di quattro anni, come utilizzare la protesi mioelettrica all’avambraccio. Il filmato è stato pubblicato sui canali social dalla campionessa paralimpica di fioretto, che ha accompagnato il post con un breve testo per spiegare l’emozione del momento: “La prima ‘manina & pugnetto’ non si scorda mai. Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori”.

Una scena di enorme tenerezza e di grande volontà d’animo in grado di trasmettere tutta la voglia di vivere del piccolo Domenico, a cui la redazione di Bisceglie24 augura il meglio per un futuro ricco di soddisfazioni.