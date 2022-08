Baywatch chiude il percorso formazione di quattro ragazzi diventati bagnini

L’Associazione Baywatch chiude il percorso che ha portato alla formazione di quattro nuovi bagnini di salvataggio, giovani professionisti che già da luglio sono impegnati nel progetto Spiagge Sicure 2022 a Bisceglie.

A settembre 2021, a conclusione della scorsa stagione, la Baywatch aveva annunciato la volontà di regalare a tre giovani biscegliesi la possibilità di diventare bagnino. A febbraio 2022 l’avviso pubblico e le selezioni che hanno convinto l’Associazione a portare a quattro il numero di corsi da finanziare; a maggio l’inizio dei corsi tenuti dalla Società nazionale di Salvamento e a luglio il superamento dell’esame finale e l’ottenimento del brevetto.

“Abbiamo mantenuto la promessa fatta lo scorso anno – spiega il presidente della ASD Baywatch Mimmo Rubini – Negli ultimi anni tanti giovani biscegliesi ci avevano segnalato la volontà di diventare bagnini ma anche l’impossibilità di sostenere le spese del corso. Così, abbiamo deciso di puntare su di loro e finanziare quattro corsi a ragazzi di famiglie con ISEE basso. E così abbiamo fatto”.

“Oggi – racconta Piero Innocenti, fondatore dell’Associazione Baywatch e consigliere comunale – Bisceglie può contare su quattro nuovi bagnini, ragazzi in gamba impegnati già da luglio nel progetto Spiagge Sicure 2022 e che probabilmente tanti bagnanti hanno incontrato sulle spiagge libere biscegliesi. Una gioia vederli impegnati sulle torrette a garantire la sicurezza in mare e in spiaggia”.

“L’impegno nel sociale è nel DNA dell’Associazione Baywatch fin dalla sua nascita. Ed è su questa strada che vogliamo continuare. Lo abbiamo fatto con il finanziamento dei corsi a Mattia, Ylenia, Giuseppe e Francesco, lo stiamo facendo ogni giorno con la spiaggia attrezzata per le persone disabili al Cagnolo”, conclude Mimmo Rubini.