Bat, inaugurati questura e comandi provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza

Il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha inaugurato ieri mattina, martedì 27 luglio, la questura e i comandi provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza della provincia Bat, per poi incontrare nella prefettura guidata dal prefetto Maurizio Valiante rappresentanti istituzionali e autorità del territorio.

L’inaugurazione in contemporanea di questi 3 presìdi di legalità “è un grande momento di affermazione della sicurezza del territorio e di affermazione dei diritti, perché la sicurezza è collegata al diritto di ognuno di noi di essere liberi sul territorio, e le Forze di polizia garantiscono la nostra libertà”, ha spiegato la titolare del Viminale. “Tutto è migliorabile”, ha detto ancora il ministro Lamorgese riferendosi alle dotazioni organiche – che saranno “a regime certamente più elevate di quelle attuali” – e ricordando che “sul territorio ci sono circa 880 unità”.

Non si sono fatti attendere i commenti degli esponenti politici e istituzionali biscegliesi. “Oggi nella Bat si completa un percorso iniziato nel 2004 con la nascita della Provincia di Barletta Andria Trani; l’apertura della Questura, e la conseguente partenza dei comandi provinciali dei Carabinieri e della Gdf, grazie all’eccellente lavoro fatto dal prefetto Valiante, rappresentano per tutta la nostra comunità il definitivo presidio di legalità. Le comunità della Terra d’Ofanto oggi si stringono idealmente, con lo stesso affetto mostrato per strada fuori dalla nuova Questura, al fianco delle forze dell’ordine e della magistratura impegnati, quotidianamente, per la tutela dei diritti e per la difesa dei cittadini”. Così l’ex Ministro e deputato PD, Francesco Boccia, partecipando ad Andria all’inaugurazione della nuova Questura.

“Finalmente, a gioire non sarà solo la politica e tutte le istituzioni che hanno combattuto per ottenere presidi di legalità in loco, ma anche il territorio e i moltissimi cittadini onesti che ogni giorno lottano per arrivare a fine mese, contribuendo al sostentamento del tessuto economico nazionale restando alla larga dall’illegalità”, il commento dell’Onorevole Davide Galantino, Delegato D’Aula per Fratelli d’Italia e membro della IV Commissione Difesa.

“L’istituzione delle sedi provinciali delle forze dell’ordine serve non solo a garantire sicurezza sui territori, ma soprattutto a operare sul fronte della prevenzione, elemento imprescindibile per evitare che, nella mancanza di controlli, il crimine possa radicarsi”, ha dichiarato invece il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte. “La fiducia nello Stato si rafforza garantendo ai cittadini un presidio di legalità e controllo del territorio forte e continuo e, allo stesso tempo, dotando tutte le forze dell’ordine dei mezzi necessari per svolgere al meglio la loro attività. Rivolgo i più sinceri auguri di buon lavoro al questore questore Pellicone”.