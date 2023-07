Bar Trani chiude i battenti, La Notte: “Dopo 60 anni è il momento di dare spazio alla famiglia”

Bar Pasticceria Trani, un pezzo di storia di Bisceglie, chiude i battenti. Un luogo di culto e punto di riferimento della pasticceria tradizionale, fatta di genuini sorrisi e materie prime come una volta.

“Chi mi conosce sa che non sono di molte parole – commenta Mauro La Notte, titolare e anima dell’attività – nonostante in questi anni con i miei colleghi dell’Associazione abbiamo lavorato tantissimo per la Città, sento di dire grazie, un vero e sentito grazie per aver creduto in me. Mai mi sarei aspettato di ricevere così tanto affetto da tutti. Mi sento gratificato e fortunato di quello che sta accadendo, soprattutto per uno come me che ha passato una vita in laboratorio. Chiudo la pasticceria perché necessito di riposare dopo 60 anni di duro lavoro è giunto il momento di dare spazio alla mia vita e quella della mia famiglia. Mi sento dire ai giovani di lavorare nella pasticceria, ma farlo veramente con serietà e dedizione, ci sarà bisogno di voi – conclude – ma soprattutto di persone motivate. Per i miei fantastici colleghi dell’Associazione prometto di non lasciarvi mai, sarò sempre al servizio di chi mi ha voluto bene e della Bisceglie che amo”.