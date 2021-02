Banner pasquali esposti sui balconi, si rinnova l’iniziativa di un tipografo biscegliese

PUBBLIREDAZIONALE – Bissa l’iniziativa già proposta un anno il tipografo biscegliese Sebastiano Marchese in occasione dell’avvicinarsi della Santa Pasqua. Il giovane professionista biscegliese ripropone la realizzazione di banner rappresentativi di alcuni momenti della Passione di Cristo” che non devono essere dimenticate”, come tiene a sottolineare lo stesso Marchese.

“Ancora una volta ci ritroviamo a celebrare la Pasqua senza i nostri riti e senza la Pietà popolare”, spiega, “Non dobbiamo dimenticarci dei riti, non dobbiamo dimenticare le nostre radici, non dobbiamo dimenticare come siamo cresciuti, perché quei riti fanno parte della nostra storia”.

Pertanto ecco l’idea di “esporre dei banner sui balconi con dei ceri accesi che indicano il nostro attaccamento alle tradizioni. Abbiamo realizzato venticinque tipologie di stampe da poter scegliere e poter esporre già dal Sabato delle Palme“, afferma.

Quanti fossero interessati possono prenotare il proprio o i propri banner nella sede di via Alcide de Gasperi n. 92 a Bisceglie.

Di seguito alcuni scatti dei venticinque totali.

Foto copertina: Ezio Gadaleta