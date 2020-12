Bando per contributi per sostegno alle locazioni – 2020 Covid-19 / TERMINI e REQUISITI

Il Comune di Bisceglie ha emanato il bando di concorso che stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione di contributi per un sostegno alle locazione durante il periodo del Covid-19.

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado.

Il contratto d’affitto dev’essere intestato al richiedente o a un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti in Puglia, in locazione sul mercato privato e occupati, a titolo di residenza (esclusiva o principale). Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati secondo la normativa regionale.

Requisiti, termini di presentazione e istanza sono visionabili e scaricabili a questo link.