Banco Farmaceutico 2021, sette le farmacie biscegliesi aderenti

Da martedì 9 fino al 15 febbraio 2021, si svolgerà la XXI Giornata di Raccolta del Farmaco promossa dalla Fondazione Onlus Banco Farmaceutico.

Per chi vorrà partecipare a questo gesto di carità, vi sarà la possibilità di recarsi presso una delle oltre 5.000 farmacie che aderiscono all’iniziativa e acquistare uno o più medicinali da banco per i bisognosi, perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi.

Sabato 13 febbraio, il giorno simbolo della raccolta, i volontari Banco Farmaceutico per motivi di sicurezza saranno all’esterno delle farmacie, condizioni metereologiche permettendo. I farmaci donati saranno consegnati agli enti assistenziali del nostro territorio che offrono cure e medicine gratuite alle persone indigenti.

Le farmacie biscegliesi aderenti all’iniziativa sono: SILVESTRIS (via Imbriani), DEL PONTE (via Bovio), DI GENNARO (via Lamaveta), STOLFA (l.go Castello), MALCANGIO (p.zza V.Emanuele), S. FRANCESCO (strada C.dell’arciprete) e D’AMORE (via di Vittorio).