Banco Farmaceutico 2021, Bisceglie si conferma città vicina ai meno fortunati / FOTO

Bisceglie si conferma città vicina ai meno fortunati, questo l’esito al termine del Banco Farmaceutico 2021 che si è tenuto dal 9 al 15 febbraio in sette farmacia cittadine che hanno dato la loro disponibilità.

“Nelle farmacie D’Amore, Di Gennaro, Lovero, San Francesco, Silvestris, Stolfa e Del Ponte per una settimana intera – afferma Sergio Ruggieri di Caritas Bisceglie – è stato allestito un banco con tutte le indicazioni per donare un farmaco a coloro che sono in difficoltà economica. La pandemia ancora in atto ha mostrato come, a causa delle necessità aumentate ed alla mancanza di lavoro, le prime ad essere abbandonate sono state le cure. Ed il motto scelto dal Banco Farmaceutico quest’anno è stato: “Perché nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi”.

“La maggior parte dei farmacisti ha accettato volentieri la presenza dei volontari Caritas e del Poliambulatorio Il buon samaritano. Quest’anno i volontari storici – continua Ruggieri – sono stati affiancati da molti giovani che hanno aderito per la prima volta e si sono offerti con entusiasmo in questo servizio ricoprendo più turni. Sono stati raccolti 812 farmaci in totale ed il Dottor Di Molfetta, coordinatore pugliese della Campagna, ha pubblicamente rivolto un plauso per l’ottimo risultato”.

“Tutti i farmacisti sono stati molto disponibili sia nel consigliare i farmaci da acquistare sia nell’aiutare ad apporre le etichette “prodotto non in vendita” sui farmaci donati. Ed hanno dato il loro contributo a fine settimana. Non sono mancati episodi particolari di grande generosità, un anziano signore per ben due volte si è recato in farmacia acquistando farmaci per 50 euro ogni volta a favore dei concittadini in difficoltà. Una signora – racconta Sergio Ruggieri – recatasi in farmacia per le sue necessità, ha fatto una donazione; subito dopo il marito, rimasto fuori per non creare assembramenti, è entrato in farmacia per fare una. Anche persone con non grandi disponibilità economiche hanno scelto di donare un farmaco, sia pure scegliendolo tra i meno costosi”.

“I biscegliesi ancora una volta – conclude Ruggieri – si sono dimostrati sensibili, generosi ed attenti agli altri. Da parte di Caritas e Poliambulatorio va un Grazie di cuore ai dottori farmacisti, a chi ha messo a disposizione il proprio tempo ed a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta con le loro donazioni”.