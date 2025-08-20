Bagnino soccorre tempestivamente tre bambini in difficoltà sulla spiaggia di Salsello

Nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, intorno alle 16.00, un giovane bagnino dell’Associazione Baywatch è intervenuto tempestivamente sulla spiaggia libera di Salsello per soccorrere tre bambini in difficoltà. Pietro, nato nel 2007, ha raggiunto i minori con il pattino di salvataggio e li ha riportati a riva dopo che la corrente li aveva spinti troppo al largo. Una volta messi in sicurezza, il bagnino ha verificato le loro condizioni di salute, riscontrandole buone e senza necessità di ulteriori interventi sanitari. I piccoli sono poi tornati tra le braccia dei familiari.

L’episodio di Salsello si aggiunge a un altro recente intervento sulla spiaggia Mimì Gentile, dove un altro bagnino dell’Associazione Baywatch, Francesco, ha salvato due ragazze in difficoltà vicino ai frangiflutti. Le giovani si trovavano su un sup che stava perdendo aria e rischiavano di finire in mare aperto. L’intervento rapido e deciso del bagnino, che le ha raggiunte con il pattino e riportate a riva, ha evitato gravi conseguenze.

Due episodi ravvicinati che testimoniano l’importanza del servizio di vigilanza sulle spiagge e il grande senso di responsabilità dei bagnini, capaci di garantire sicurezza e prevenire tragedie con prontezza e coraggio.