Bagni chimici in via Prussiano, i residenti: “Spostati a ridosso nostro ingresso, regalo sgradito” / FOTO

I bagni chimici lungo il litorale biscegliese, installati dallo scorso 30 giugno (leggi qui), hanno creato ultimamente un problema ad alcuni cittadini che risiedono nei pressi de la Prima Spiaggia, detta anche del Macello.

I residenti hanno inviato una lettera alla redazione che riportiamo puntialmente:

“Siamo un nutrito numero di residenti in via Prussiano 26, un complesso residenziale di circa 50 famiglie che si affaccia sulla spiaggia del Macello.

Il 27 luglio scorso abbiamo avuto la sgradita sorpresa di trovare i bagni chimici, già collocati nei pressi della prima scala di accesso alla spiaggia, trasferiti a ridosso dell’ingresso nel nostro complesso. Il “regalo” non è stato del tutto gradito dai residenti che ora, quotidianamente, in particolare coloro che abitano nelle prime palazzine, devono sorbirsi i cattivi odori che emanano i bagni, soprattutto in fase di svuotamento dei loro contenuti; oltre ai rumori che di buon mattino inevitabilmente fanno gli addetti al servizio.

Chiediamo ai nostri Amministratori e ai responsabili di queste discutibili scelte di rimuovere quanto prima i bagni chimici dall’attuale collocazione – che già in passato ci ha visti lottare fino a trovare una soluzione al deposito dei rifiuti che avevano trasformato l’area in questione in una discarica.

Confidiamo nella sensibilità dei nostri Amministratori e nella giusta valutazione delle nostre esigenze e rimostranze”.