Azione Cattolica Diocesana organizza a Bisceglie momento dedicato al Beato Giorgio Frassati

Il Settore Giovani dell’Azione Cattolica Diocesana, in occasione della memoria del Beato Giorgio Frassati, ha organizzato per il 3 luglio ore 19.30 , a Bisceglie, presso il Seminario un momento di preghiera rivolto ai giovanissimi.

L’iniziativa è stata annunciata da una nota a firma dei vicepresidenti, l’assistente e i membri d’equipe diocesana del Settore Giovani di Azione Cattolica: « Cari Amici, ogni anno il 4 luglio ricorre la memoria del Beato Pier Giorgio Frassati amico e modello per tutti noi giovani di Ac e no. Pier Giorgio per noi giovani è sempre stato un modello di vita e di stile. Durante la cerimonia di Beatificazione Papa Giovanni Paolo II lo definì “il ragazzo delle Otto Beatitudini”.

Questo giovane di Azione Cattolica – a novantanove anni dalla morte, avvenuta a Torino il 4 luglio 1925 – e prossimo alla santità durante il prossimo anno giubilare ancora oggi scalda i cuori e motiva i giovani ad un servizio generoso e appassionato per il prossimo. La sua regola di vita, “lasciarsi coinvolgere”, è un monito contro l’indifferenza e l’isolamento, l’invito a sperimentare l’apertura del cuore da lui incarnata, uno spiraglio prezioso per entrare veramente in contatto con le persone e la realtà intorno a noi.

Il Beato Pier Giorgio Frassati è – con le parole di Papa Francesco – “un modello di fiducia e di audacia evangelica per le giovani generazioni d’Italia e del mondo”, un esempio di che cosa significa ” vivere e non vivacchiare”, il testimonial perfetto della Chiesa che il Papa esorta a realizzare: una Chiesa che cammina nelle periferie esistenziali dell’umanità contemporanea, che guarda senza remore le donne e gli uomini che cercano la vita vera e attendono qualcuno che indichi la strada, attraverso la condivisione, la fraternità, la carità materiale e spirituale.