Azione Cattolica Adulti organizza serata tra “Fede e Cultura”

“Fede e Cultura” il nome di una della tre iniziative organizzate dal Settore Adulti di Azione Cattolica a Bisceglie per domani, 16 luglio.

“Il tema della serata di domani – dichiara Franco Mastrogiacomo, Presidente diocesano di Azione Cattolica – sarà ‘L’armonia tra l’uomo e la natura’ accompagnato dalle suggestioni della Lettera Enciclica “Laudato Si’”. Scopriremo alcuni luoghi della città di Bisceglie, famosa per le spiagge con ciottoli, la bellezza delle zone Pantano- Ripalta, il centro storico e i Dolmen”.

L’evento si svolgerà principalmente in zona porto. Raduno previsto per le ore 20 davanti al sagrato della chiesa del SS. Salvatore (S. Antonio) dove ci sarà una presentazione storico-culturale del luogo a cura del Prof. Giacomo Mastrapasqua che parlerà sia della rettoria che del porto. Subito dopo al via la passeggiata che si concluderà al Parco delle Beatitudini, dove ci sarà un momento di riflessione curato dall’assistente diocesano unitario don Gaetano Corvasce.

La serata terminerà con il saluto del Presidente diocesano Francesco Mastrogiacomo e dei responsabili di settore Maria Lanotte e Gianfranco Cuna, con ringraziamenti all’Equipe Adulti e al Coordinamento di Bisceglie.