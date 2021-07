Azienda biscegliese a supporto del progetto “Walking in the next Puglia”

Ci sarà anche un’azienda biscegliese, la Madifood Srl, a supporto del nuovo progetto internazionale ‘Walking in the next Puglia’ lanciato dall’associazione ‘Pugliesi a Milano’ guidata dal biscegliese Nicola Tattoli.

Cinque i giovani talenti pugliesi in giro per l’Italia e per il mondo, selezionati e affidati a cinque mentor per compiere insieme un percorso che li porterà a camminare virtualmente verso nuove opportunità di networking. I mentor sono cinque imprenditrici e professioniste pugliesi pronte ad ascoltare e mettere a disposizione la loro esperienza ciascuna nel proprio settore di attività. Si tratta di Mariarita Costanza (CEO e Cofounder di Everywhere Tew), Daniela Eronia (Amministratrice unica Cia’t Studio e Presidente Obr PUGLIA Fondimpresa), Marina Lalli (Presidente Federturismo di Confindustria), Mariella Pappalepore (Presidente Cda e CFO di Planetek Italia), Elisabetta Porta (Chief Executive Assistant presso l’azienda Hevolus Innovation).

Il progetto è già partito e ha ricevuto più di 50 candidature, tra tutti i candidati sono stati selezionati 5 profili e in questi giorni si stanno realizzando le call virtuali di mentorship.

“I profili sono stati scelti direttamente dalle mentor, ma la scelta è stata davvero dura – dichiara il presidente Tattoli – Aldilà della competizione in sé, questo progetto deve far riflettere su quanto è importante valorizzare le competenze dei giovani che sono andati via e che hanno tanta voglia di ritornare nella propria terra natìa, per mettere a disposizione delle aziende la propria esperienza e consentire così un salto di qualità all’intero territorio Pugliese”.

Il progetto terminerà il 17 settembre a Bari con un evento ibrido, ovvero alcuni ospiti in presenza e altri collegati virtualmente con una grande novità, tutti i protagonisti dell’incontro apriranno contemporaneamente un kit aperitivo dove troveranno i prodotti offerti dai supporter dell’evento, per realizzare così un happy hour virtuale curato dalla start-up Kampaay che peraltro già organizza questi eventi per grandi multinazionali.

L’amministratore delegato della Madifood Srl, Gianni Maffei, commenta così l’iniziativa: ‘Sono davvero onorato di poter offrire il mio supporto a questo progetto così importante perché credo fortemente nella necessità di dover operare nel lavoro con professionalità e competenza. Coglierò tale occasione per lanciare il nuovo brand ‘Panificando’ la cui visione è quella di portare l’innovazione nella tradizione dei prodotti da forno, come la focaccia barese che sarà così possibile degustarla anche in Costa Rica e in Inghilterra – conclude – dove si trovano alcuni dei mentee selezionati dal progetto”.

Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia, dipartimento internazionalizzazione, ufficio ‘Pugliesi nel mondo’.