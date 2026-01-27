Avviso pubblico per eventi culturali: il Comune di Bisceglie apre alle proposte per la Pasqua 2026

Il Comune di Bisceglie ha pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’organizzazione di eventi, concerti e iniziative culturali da realizzare nel periodo compreso tra il 30 marzo e il 6 aprile 2026.

L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del patrimonio immateriale cittadino e punta a costruire anche per il 2026 un calendario di appuntamenti condiviso, capace di coinvolgere attivamente il tessuto associativo e creativo del territorio.

Possono presentare proposte enti, associazioni, organismi pubblici e privati, cooperative operanti nei settori sociale, culturale, sportivo ed educativo, nonché singoli soggetti che intendano proporre iniziative di particolare valore e rilevanza per la comunità.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all’indirizzo pubblicaistruzione@cert.comune.bisceglie.bt.it, a partire dal 26 gennaio ed entro e non oltre il 16 febbraio 2026.

Tutti i requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione richiesta sono disponibili nell’avviso pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Bisceglie.