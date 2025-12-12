Avviso Pubblico, il Sindaco Angarano riconfermato nel Comitato Direttivo

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, è stato riconfermato all’interno del Comitato Direttivo di Avviso Pubblico, la rete nazionale di enti locali e regioni che promuove la cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. La nomina è avvenuta nel corso dell’Assemblea nazionale dell’associazione, svoltasi giovedì 4 dicembre presso la Camera di Commercio di Verona, durante la quale sono stati rinnovati gli organismi dirigenti.

All’incontro hanno partecipato amministratrici e amministratori provenienti da tutta Italia. Dopo l’intervento del Presidente Roberto Montà, a sua volta confermato per il prossimo triennio, è stato presentato il bilancio delle attività svolte da Avviso Pubblico dal 2023 al 2025: una rete in costante crescita, con oltre 600 enti soci, tra cui il Comune di Bisceglie, decine di coordinamenti territoriali e numerosi progetti formativi, protocolli, percorsi di sensibilizzazione e iniziative culturali realizzate in tutto il Paese.

“La riconferma nel Comitato Direttivo di Avviso Pubblico è un riconoscimento per l’intera comunità biscegliese”, ha dichiarato il Sindaco Angarano. “Essere parte attiva di questa rete significa continuare a lavorare, insieme a tanti amministratori di tutta Italia, per promuovere una cultura della legalità che sia concreta, quotidiana e condivisa. In un tempo in cui le mafie cambiano volto e si insinuano nel silenzio e nelle ambiguità, è fondamentale tenere alta l’attenzione e rafforzare gli anticorpi democratici delle nostre comunità. Bisceglie, anche attraverso le iniziative dedicate al 40° anniversario dell’omicidio di Sergio Cosmai, conferma il proprio impegno nel coltivare memoria, responsabilità e partecipazione civica”.

Avviso Pubblico, ormai da alcuni anni al fianco del Comune, sostiene le iniziative promosse sul territorio in materia di educazione alla legalità, con un ruolo significativo soprattutto nel percorso avviato in occasione dell’anniversario dell’uccisione di Sergio Cosmai, biscegliese vittima innocente di ’ndrangheta, al quale la città ha dedicato un fitto calendario di appuntamenti di approfondimento, testimonianza e sensibilizzazione.