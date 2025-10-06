Avviato il progetto “Housing First” per restituire dignità e autonomia a 15 persone senza dimora

Dal 1° ottobre, nei Comuni di Trani e Bisceglie, è ufficialmente partito un importante progetto di inclusione sociale che offre una nuova opportunità di vita a 15 persone senza dimora o in grave disagio abitativo. Si tratta di un servizio innovativo di accompagnamento all’autonomia, basato sull’inserimento in appartamenti indipendenti situati nel territorio dell’Ambito Territoriale Trani-Bisceglie.

Il progetto, denominato “Housing First” – ovvero “la casa prima di tutto” – si inserisce tra gli interventi di contrasto alla povertà promossi dall’Ambito e finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Investimento 1.3.1.

Il dirigente dell’Ufficio di Piano, dott. Alessandro Nicola Attolico, ha spiegato che l’iniziativa mira a restituire alle persone gravemente svantaggiate la possibilità di un alloggio stabile, considerato “un primo passo verso la costruzione di una dimensione di benessere e integrazione sociale”. Tra gli obiettivi principali figurano l’ampliamento dei servizi per la grave emarginazione adulta, la facilitazione dell’accesso alla casa e la promozione di percorsi personalizzati di reinserimento.

La gestione operativa è affidata alla Comunità Oasi2, realtà con una lunga esperienza nell’accoglienza e nella cura delle persone fragili. L’intervento prevede un ampio ventaglio di azioni: supporto sociale professionale con visite periodiche dell’équipe Housing, sostegno alle attività di integrazione e partecipazione alla vita di comunità, accompagnamento verso i servizi del lavoro, della sanità e della formazione, oltre a mediazione legale e supporto psicologico.

Ogni beneficiario sarà seguito da un’équipe multidisciplinare composta da assistenti sociali, educatori, psicologi, operatori socio-sanitari e professionisti del settore. Oltre all’assistenza, i partecipanti saranno coinvolti attivamente nella cura dell’abitazione assegnata e nelle attività programmate, con l’obiettivo di sviluppare responsabilità, autonomia e senso di appartenenza.

Elemento centrale del progetto è la rete integrata di collaborazione con i servizi territoriali — dai servizi sociali e sanitari alla formazione, dal pronto intervento sociale all’inserimento lavorativo — per assicurare un approccio coordinato e completo alla presa in carico.

Il progetto “Housing First” rappresenta un passo concreto nella lotta all’esclusione sociale, offrendo non solo un tetto, ma anche una nuova prospettiva di vita e di reinserimento nella comunità a chi vive ai margini.

“Lavoriamo tutti i giorni e continuiamo a dedicare la massima attenzione al contrasto all’emergenza abitativa – ha dichiarato il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano – una delle più cogenti e impattanti sulle nostre comunità, con pesanti ripercussioni a livello sociale. Questa misura dell’housing first è finalizzata proprio a salvaguardare l’autonomia e la dignità abitativa, con l’ulteriore obiettivo di emancipare dallo stato di bisogno, un passo imprescindibile nelle moderne politiche di inclusione sociale. Il mero sostegno a pioggia, infatti, non porta a nulla, al di là dei benefici del momento, destinati però a restare effimeri se non c’è una visione a lungo termine che tenda proprio ad emancipare dallo stato di bisogno. A Bisceglie, sempre in questo settore, stiamo realizzando altri alloggi di edilizia residenziale pubblica e stiamo lavorando per una graduatoria aggiornata di aventi diritto. Contro l’emergenza abitativa – conclude il primo cittadino – vanno azionate tutte le misure possibili perché il diritto alla casa è fondamentale, ne va della dignità delle persone”.