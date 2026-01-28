Avviato il corso di formazione sulle competenze digitali previsto dal Pnrr

Ha preso avvio il 13 gennaio il corso di formazione sulle competenze digitali previsto nell’ambito del progetto PNRR – Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2, Sub-investimento 1.2 “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, promosso dal Comune di Bisceglie e attuato da IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, ente responsabile del percorso di inclusione socio-lavorativa.

Nel corso della giornata di apertura è stata effettuata anche la consegna dei PC portatili ai 12 allievi partecipanti, strumenti che resteranno in dotazione per tutta la durata del percorso formativo e delle successive attività di accompagnamento al lavoro e tirocinio.

Il corso si caratterizza per una modalità di erogazione innovativa e multimodale che consente agli allievi di:

• frequentare le lezioni in presenza, in aula;

• seguire le attività da remoto, da casa, tramite collegamento online;

• accedere a un ulteriore corso digitale asincrono, sempre disponibile.

Il Dirigente dell’Ufficio di Piano, Alessandro Nicola Attolico, spiega: “Questa organizzazione garantisce flessibilità, accessibilità e continuità formativa, favorendo l’acquisizione progressiva delle competenze. Il percorso formativo è finalizzato al conseguimento di certificazioni riconosciute delle competenze digitali (ICDL/EIPASS) e comprende anche moduli sulle soft skills e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La conclusione del corso è prevista per il mese di marzo”.

Il percorso è propedeutico all’avvio dei tirocini formativi extracurriculari, che prenderanno avvio a partire dal mese di aprile. A tal fine, nella prossima settimana sarà pubblicata una Manifestazione di Interesse rivolta alle aziende del territorio disponibili ad accogliere i tirocinanti.

L’iniziativa conferma l’impegno dell’Ambito Territoriale di Trani-Bisceglie, in collaborazione con IFOR PMI Prometeo Puglia ETS, nel promuovere percorsi strutturati di inclusione sociale e lavorativa, capaci di valorizzare le competenze delle persone e rafforzare il tessuto economico e sociale del territorio.