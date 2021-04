Avviate a Bisceglie vaccinazioni fascia d’età 79-70, Angarano: “Pronti anche ad accelerare”

“Sta andando benissimo, tutto liscio, con file ordinate grazie anche all’organizzazione messa in campo dall’Amministrazione Comunale e dal Sindaco Angarano, che ringrazio personalmente. Ovviamente un grazie veramente sentito a tutto lo staff medico e paramedico che si sta adoperando senza sosta da un anno tra tamponi e vaccini. Siamo in guerra e stiamo scrivendo tutti insieme una pagina di storia molto importante”. Lo ha dichiarato il Direttore della Asl Bt, Alessandro delle Donne, che stamane si è recato al PalaCosmai, il punto di vaccinazione popolare di Bisceglie, insieme al Sindaco Angelantonio Angarano.

Nella struttura di via Nicola Consiglio oggi sono cominciate le vaccinazioni della fascia d’età 79-70 che continueranno speditamente in questi giorni. “Siamo pronti e preparati a continuare così e anche ad accelerare. Il mio ‘grazie’ va alla Asl Bt e al Direttore Generale, Alessandro Delle Donne, per il grandissimo lavoro che sta svolgendo – dichiara il sindaco Angarano – non soltanto in questo periodo delicato ma da un anno a questa parte. La pressione che stiamo sopportando sta dimostrando competenza e professionalità del sistema sanitario e dei medici della nostra Asl, unitamente alla Protezione Civile e ai volontari. A Bisceglie stiamo andando avanti veloci. Auspichiamo ci siano ulteriori disponibilità di vaccini per proseguire su questa strada e tornare il più presto possibile ad una vita normale”.