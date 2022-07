Avviata rimozione alghe da spiaggia Cagnolo, Angarano: “Rimozione regolata da nomative”

“Stamattina sono cominciate le operazioni di rimozione delle alghe dalla spiaggia del Cagnolo”. Lo dichiara il Sindaco Angelantonio Angarano attraverso una nota.

“In tanti lo avete giustamente richiesto – continua – ma non si trattava soltanto di raccogliere e portar via le alghe a cuor leggero perché la rimozione delle biomasse vegetali spiaggiate, come la Posidonia, è regolata da precise normative e linee guida. Ciò ovviamente comporta diversi passaggi burocratico-amministrativi con i relativi tempi tecnici necessari”.

“Auspichiamo che con questo intervento il tratto di costa del Cagnolo, che ospita anche la spiaggia libera attrezzata per persone con disabilità che tuttavia non ha mai interrotto la sua operatività grazie anche all’Associazione Baywatch – conclude il Primo cittadino – possa ora tornare ad essere pienamente fruibile”.