Sono state pubblicate pochi giorni fa le nuove regole adottate dalla sezione locale dell’Avis relativamente alle donazioni di sangue. Le nuove disposizioni, necessarie per garantire l’ottemperanza agli ultimi Dpcm e naturalmente la sicurezza sia dei donatori che dei volontari, entreranno in vigore da oggi, lunedì 2 novembre.

Le nuove regole prevedono che si possa accedere alla sede Avis, sita in via Lamarmora 6, solo di lunedì, venerdì e sabato dalle 8 alle 10.30. L’accesso alla sede per la donazione potrà avvenire esclusivamente tramite prenotazione: ci si potrà prenotare ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, chiamando al numero 346 052 7760. I volontari del centro sottolineano come l’accesso alla sede sia comunque limitato, per cui le prenotazioni verranno fermate una volta raggiunta la soglia massima.