Avis, nuova modalità di prenotazione per la donazione di sangue / DETTAGLI

È partita pochi giorni fa la nuova modalità di prenotazione per donare il sangue. I volontari dell’Avis, il centro di raccolta cittadino, hanno infatti avvisato, negli scorsi giorni, che accetteranno soltanto prenotazioni via app per garantire il rispetto delle norme anticontagio all’interno della sede di via Lamarmora.

Chi vorrà donare il proprio sangue dovrà accedere alla piattaforma Ticketo, scaricabile sia sui dispositivi Android (clicca qui) che su quelli Ios (clicca qui); dopo aver scaricato l’applicazione bisognerà creare un account, qualora non se ne abbia già uno. Successivamente, cercando “Avis Bisceglie” nella barra di ricerca, si potrà prenotare il proprio turno di donazione. I volontari del Centro sottolineano che il donatore dovrà scrivere, nella prenotazione, anche numero di telefono e data di nascita: in mancanza di questi dati la prenotazione verrà automaticamente annullata; non si potranno, inoltre, effettuare prenotazioni “per gruppi”: ogni donatore dovrà necessariamente creare un proprio account su Ticketo e prenotare singolarmente il proprio posto.

La linea telefonica del Centro resta comunque attiva, solo dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, per comunicazioni urgenti e non per le normali prenotazioni. Per contattare la sede Avis si dovrà comporre il numero346 052 7760.