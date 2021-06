Avis Mtb “Carlo Gangai”, da Bisceglie ad Assisi pedalando in bici

Una pedalata lunga 500 km, da Bisceglie ad Assisi. È l’impresa compiuta da un gruppo di ciclisti dell’Avis Mtb “Carlo Gangai” di Bisceglie, nello specifico da Botta Angelo, Domenico Dell’Orco, Giuseppe Di Benedetto, Vincenzo Losciale, Giulio Pisani, Pippo Provino, Gino Sinigaglia, Leonardo Sinigaglia e Raffaele Strillacci.



Il gruppo, partito lo scorso 10 giugno da Bisceglie, ha percorso tutto l’Adriatico, tagliando da Civitanova Marche e poi da Foligno, attraverso un percorso di boschi e selciato, fino alla basilica di San Francesco d’Assisi. Qui, come alla partenza, hanno ricevuto una benedizione da un frate Venezuelano al termine della Santa messa.

“Oltre al senso di gratitudine”, raccontano i protagonisti dell’impresa, “all’arrivo abbiamo tutti provato una grande gioia con un liberatorio abbraccio, per aver condiviso questo piccolo grande sogno. Un po’ di rammarico per non aver avuto più tempo da dedicare alle soste nei meravigliosi luoghi d’arte che abbiamo incontrato durante la pedalata”. Un’esperienza da rifare”, concludono, “per apprezzare il valore del silenzio, che equivale a fare posto all’ascolto”.