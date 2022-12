Avis-Inter Club Bisceglie, giornata di donazione sangue da parte degli associati

Continua l’iniziativa di Avis Bisceglie nello stringere collaborazioni con associazioni ed enti cittadini, al fine di aumentare il numero di donazioni in città. Così è stato anche per quel che concerne la partnership con l’Inter Club di Bisceglie.

In occasione del trentennale dalla nascita del club presieduto da Pasquale Stripoli (leggi qui), è stata organizzata una giornata di donazione con gli associati al club neroazzurro. “Ringrazio gli amici dell’Inter Club Bisceglie – esordisce il presidente Avis Patrizia Ventura – per il nobile gesto della donazione sangue assieme alla nostra associazione. Un grazie al presidente ed a tutti coloro che con spirito collaborativo e con il sorriso sulle labbra hanno compiuto un gesto importante che servirà ad aiutare persone in difficoltà”.