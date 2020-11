Avis, indetta una raccolta sangue per la giornata di domenica

Neanche le limitazioni imposte dalla pandemia fermano la voglia di fare e lo spirito di solidarietà che caratterizzano i volontari di Avis Bisceglie. Nella mattinata di domani, domenica 8 novembre i donatori di sangue saranno chiamati a raccolta per una donazione destinata a supplire alla carenza di sangue.

Donare il sangue è un gesto in grado di fare la differenza, in molti casi, tra la vita e la morte: per questo motivo Avis invita calorosamente la cittadinanza a partecipare alla raccolta. L’intento dei volontari è infatti quello di predisporre una adeguata copertura, nel caso ce ne fosse bisogno, per i cittadini biscegliesi e delle città limitrofe. Il carattere stesso della raccolta si configura, ai fini del rispetto dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio, come “situazione di emergenza“, come precisato dall’Avis nazionale sul proprio sito: i donatori che si sono prenotati possono quindi partecipare alla raccolta e contribuire concretamente, con un piccolo gesto, a salvare la vita di molte persone.