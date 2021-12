Avis e Pro Loco Bisceglie insieme a Telethon per promuovere la ricerca

L’Avis e la Pro Loco Unpli di Bisceglie, anche per il 2021, promuovono la campagna della Fondazione Telethon per la lotta alle malattie genetiche rare impegnandosi nella raccolta di fondi da destinare alla ricerca.

Le due realtà associative saranno impegnate nella vendita dei Cuori di cioccolato (fondente e al latte) frutto della maestria di Caffarel e il Cuore di biscotto, opera della storica pasticceria genovese Grondona.

Tra i doni solidali c’è anche la candela “Speranza” al profumo di vaniglia.

L’Avis venderà cuori e candele nella sua sede di via Lamarmora n. 6 (in conformità con le norme di prevenzione Covid-19, si invitano tutti coloro che vogliano intervenire all’iniziativa, a fissare un appuntamento al numero 3460527760).

I volontari della Pro Loco di Bisceglie saranno invece in piazza san Francesco domenica 19 dicembre dalle 8:30 alle 13:30 per la vendita dei cuori solidali di cioccolato. Infoline per l’acquisto: 3342984543 – info@prolocobisceglie.it

Fino al 31 dicembre sarà attivo anche il numero solidale 45510. Il valore della donazione è di 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari. È possibile donare 5 o 10 euro anche chiamando da telefono fisso.