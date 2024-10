Avis Bisceglie, subito a lavoro le tre nuove volontarie del Servizio Civile

Quote rosa in casa Avis Bisceglie per quel che concerne le tre volontarie del Servizio Civile 2024 che hanno cominciato il loro lavoro in associazione.

A far parte dell’associazione presieduta da Patrizia Ventura sono: Erica Bianco, biscegliese classe 2000, laureanda in Marketing e Comunicazione d’Azienda; Felisia Di Liddo, 21enne studentessa in Scienze Biologiche e Flavia Dell’Olio, 24 anni di Bisceglie, laureanda in Architettura.

Servizio Civile in Avis Bisceglie con un chiaro intento: “Per questa esperienza di servizio civile abbiamo scelto il progetto “Scuola di Dono” di AVIS, per sentirci protagoniste di una causa umanitaria e diffondere attivamente valori che ci rappresentano. Affinché questo anno di crescita personale e formativa che abbiamo davanti, ci permetta di raccogliere concretamente i frutti della cittadinanza attiva e dello spirito di solidarietà e uguaglianza”.