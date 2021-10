Avis Bisceglie, il 24 ottobre nuova donazione / COME PRENOTARE

Avis Bisceglie chiama a raccolta i suoi associati e tutti i cittadini in occasione di una raccolta di sangue organizzata per domenica 24 ottobre presso la sede di via Lamarmora 6.

La donazioni potranno essere effettuare dalle ore 8 alle ore 12, solo ed esclusivamente prenotando il proprio turno chiamando ai numeri: 3460527760, oppure: 0803953760, tramite whatsapp o comunicando con le pagina ufficiali Facebook e Instragram di Avis Bisceglie. La prenotazione è necessaria ai fini del contenimento epidemiologico da covid 19.

Possono donare tutti coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 60 anni, un peso non inferiore ai 50 kg e che si trovino in uno stato di salute buono.