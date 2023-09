Avis Bisceglie dona servizio di Telecardiologia all’ospedale cittadino

A partire da oggi l’ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie avrà a disposizione un servizio di Telecardiologia donato da Avis Bisceglie.

“Il sistema di refertazione – si legge nella nota di ASL Bat – sarà assicurato dalla Cardiologia di Bisceglie diretta dal dott. Luigi Minervini. Il servizio sarà dedicato a due donatori al giorno dalle ore 11 alle ore 12 del lunedì, del venerdì e del sabato. I referti, quindi, saranno inviati a mezzo email direttamente agli interessati”.

“Questo servizio contribuirà ad incrementare il numero dei donatori che risultano essere necessari ed indispensabili per aiutare gli altri e per controllare sé stessi – commenta la dott.ssa Marina d’Alagni, Responsabile SIT – nonché migliorare il servizio prestato dalla Asl Bt. Ringrazio l’Avis di Bisceglie per il costante impegno ed il supporto fornito volto alla sensibilizzazione nei confronti di un tema così vitale come quello della donazione del sangue”.