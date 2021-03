Avis Bisceglie, continuano le donazioni di sangue anche in zona rossa / DETTAGLI

Cambia, si adegua ai tempi, sempre al servizio del donatore. L’Avis Bisceglie ha pianificato con grande attenzione le giornate di donazione che da qualche tempo vengono effettuate nella sede cittadina di via Lamarmora.

“La pandemia ha inevitabilmente cambiato le abitudini di tutti – afferma il dott. Tommaso Fontana – lo stesso discorso vale per i donatori, inevitabilmente impauriti nel compiere determinate azioni, compresa quella della donazione di sangue. La nostra sezione, nel pieno rispetto del protocollo sanitario, non si è fermata, anzi, si è organizzata nella propria sede continuando con le donazioni in sicurezza e venendo incontro alle esigenze dei cittadini”.

Avis Bisceglie si è strutturata per effettuare donazioni di sangue nella sede cittadina al venerdì, sabato e lunedì. Prenotarsi è facile, basta chiamare il numero: 346 052 7760 (dal lunedì al venerdì) al mattino dalle ore 9 alle ore 11 ed il pomeriggio dalle ore 17 alle ore 20. In alternativa è possibile contattare Avis Bisceglie tramite whatsapp, sempre allo stesso numero, scrivendo nel messaggio: nome, cognome, data di nascita e giorno in cui si desidera donare. Sarà compito del personale Avis prendere in carico il messaggio e ricontattarvi per definire orario di arrivo in sede per la donazione. Le donazioni si potranno effettuare anche in zona rossa specificandolo nell’apposita autocertificazione.

“Una modalità sicura e snella – dichiara Patrizia Ventura – che permette a tutti i donatori di essere sereni, nel rispetto dei protocolli sanitari, ma soprattutto di non fare lunghe file avendo un orario prestabilito. Nella sua semplicità, donare sangue è un gesto straordinariamente importante e siamo sicuri che i cittadini biscegliesi risponderanno in maniera positiva”.